RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Кабміні розповіли, якою
зарплатою збираються утримати...

У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:15

У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати українців від виїзду за кордон.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81339
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:15

А в это время заграница будет стоять и ждать?? Там тоже зарплата растет и гораздо быстрее
repulse1815
 
Повідомлень: 37
З нами з: 09.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 09 кві, 2018 18:21
30 1816
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 12:29
Faceless
У Росії розповіли, коли збираються платити Україні за...
R2 » П'ят 06 кві, 2018 15:25
2 176
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 16:46
myshapiton
Шведські експерти збираються навчити Україну будувати дороги
R2 » П'ят 06 кві, 2018 09:57
4 150
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 16:23
Jack Reacher
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55461)
12.04.2018 13:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.