Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати українців від виїзду за кордон.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:15
У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...
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Дивися повний текст У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати українців від виїзду за кордон.
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:15
А в это время заграница будет стоять и ждать?? Там тоже зарплата растет и гораздо быстрее
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