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У Кабміні розповіли, якою
зарплатою збираються утримати...

У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:15

У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати українців від виїзду за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:15

А в это время заграница будет стоять и ждать?? Там тоже зарплата растет и гораздо быстрее
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:50

Когда 500,сроки укажите пжлста
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:51

Зарплата, которой хватает на поесть и оплатить коммунальные в собственной квартире не может удержать от выезда. И будь она хоть тысячу, если у людей не будет оставаться денег на себя любимых...
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:01

Совок живее всех живых. Надо издать указ , чтобы всем, независимо от формы собственности, платили от 500$ и вопрос решится :mrgreen:
Ни кого не волнует, что в Мире уже давно люди делятся на тех кто приносит деньги и тех кто этих людей обслуживает. Ну есть еще чистой воды иждивенцы. У нас тех кто приносит деньги очень мало, следовательно некому платить обслуживающим людям. + у нас еще количество иждивенцев зашкаливает.
Как у нас хотяб 30% работоспособного населения будут приносить деньги, доходы полезут вверх сами без всяких там кабминов.
ssnet
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Робокоп бы решил вопрос установкой пулеметов на КПП.
Робокоп
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:36

ssnet
чтобы всем, независимо от формы собственности
Читайте внимательно источник!!
когда у нас уровень зарплат
Министр знает, что обещает!!! :mrgreen: Надо уточнить кого он имел в виду!! :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:38

Re: У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати.

  ssnet написав:Ни кого не волнует, что в Мире уже давно люди делятся на тех кто приносит деньги и тех кто этих людей обслуживает.


Что значит "приносит деньги"?
Всем известно, что человека создал Бог, а деньги ФРС.
Человек никуда деньги не приносит, ну, разве только иногда носит.
Робокоп
 
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