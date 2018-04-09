Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати українців від виїзду за кордон.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:15
У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати українців від виїзду за кордон.
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:15
А в это время заграница будет стоять и ждать?? Там тоже зарплата растет и гораздо быстрее
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:51
Зарплата, которой хватает на поесть и оплатить коммунальные в собственной квартире не может удержать от выезда. И будь она хоть тысячу, если у людей не будет оставаться денег на себя любимых...
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:01
Совок живее всех живых. Надо издать указ , чтобы всем, независимо от формы собственности, платили от 500$ и вопрос решится :mrgreen:
Ни кого не волнует, что в Мире уже давно люди делятся на тех кто приносит деньги и тех кто этих людей обслуживает. Ну есть еще чистой воды иждивенцы. У нас тех кто приносит деньги очень мало, следовательно некому платить обслуживающим людям. + у нас еще количество иждивенцев зашкаливает.
Как у нас хотяб 30% работоспособного населения будут приносить деньги, доходы полезут вверх сами без всяких там кабминов.
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:36
ssnet
Читайте внимательно источник!!
Министр знает, что обещает!!! Надо уточнить кого он имел в виду!!
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:38
Re: У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати.
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