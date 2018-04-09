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У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:15
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати українців від виїзду за кордон
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R2
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:15
А в это время заграница будет стоять и ждать?? Там тоже зарплата растет и гораздо быстрее
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repulse1815
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:50
Когда 500,сроки укажите пжлста
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сірий
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:51
Зарплата, которой хватает на поесть и оплатить коммунальные в собственной квартире не может удержать от выезда. И будь она хоть тысячу, если у людей не будет оставаться денег на себя любимых...
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Moimir
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:01
Совок живее всех живых. Надо издать указ , чтобы всем, независимо от формы собственности, платили от 500$ и вопрос решится :mrgreen:
Ни кого не волнует, что в Мире уже давно люди делятся на тех кто приносит деньги и тех кто этих людей обслуживает. Ну есть еще чистой воды иждивенцы. У нас тех кто приносит деньги очень мало, следовательно некому платить обслуживающим людям. + у нас еще количество иждивенцев зашкаливает.
Как у нас хотяб 30% работоспособного населения будут приносить деньги, доходы полезут вверх сами без всяких там кабминов.
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ssnet
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1
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:35
Робокоп бы решил вопрос установкой пулеметов на КПП.
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Робокоп
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:36
ssnet
чтобы всем, независимо от формы собственности
Читайте внимательно источник!!
когда у нас уровень зарплат
Министр знает, что обещает!!!
Надо уточнить кого он имел в виду!!
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Molchyn
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:38
ssnet написав:
Ни кого не волнует, что в Мире уже давно люди делятся на тех кто приносит деньги и тех кто этих людей обслуживает.
Что значит "приносит деньги"?
Всем известно, что человека создал Бог, а деньги ФРС.
Человек никуда деньги не приносит, ну, разве только иногда носит.
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Робокоп
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Додано: Чет 12 кві, 2018 15:18
ssnet написав:
Ни кого не волнует, что в Мире уже давно люди делятся на тех кто приносит деньги и тех кто этих людей обслуживает. Ну есть еще чистой воды иждивенцы.
да какие это иждивенцы? это люмпены которые хотят урвать ничего не делая
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4e4ensxe
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Додано: Чет 12 кві, 2018 15:34
ssnet написав:
Ни кого не волнует, что в Мире уже давно люди делятся на тех кто приносит деньги и тех кто этих людей обслуживает. Ну есть еще чистой воды иждивенцы. У нас тех кто приносит деньги очень мало, следовательно некому платить обслуживающим людям. + у нас еще количество иждивенцев зашкаливает.
Как у нас хотяб 30% работоспособного населения будут приносить деньги, доходы полезут вверх сами без всяких там кабминов.
Ну-ну ...
Перелік в студію ! Хоча б грубо і по галузям ... А потім будемо далі говорити ...
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Puente
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