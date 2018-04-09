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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:20
хватит слюной брызать, минимальная зарплата в 500Е отличный стимул поднимать рабочие места
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:26
Re: У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:31
В Німеччині 500 евро це чотири робочих дні працівника після ПТУ.
Про більш кваліфікований персонал я вже промовчу.
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:42
Re: У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати.
Рева точно не уедет за границу со своей зарплаты.
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:49
Э ... Я всегда считал что рабочие места появляются когда есть возможность заработать на товаре или услуге. Если нет возможности заработать , то какой смысл вообще думать о наеме кого-то, даже если чел будет готов работать даром, не говоря уже о 500 уе ?
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:53
Не важно сколько денег, важно что можно себе позволить после обязательных выплат. У нас на 500 баксов в конверте при наличии квартиры можно жить куда лучше чем немец, который зарабатывает их за 4 дня.
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:23
Re: У Кабміні збираються утримати!?
Ерунда, строй не тот. Уедут люди. Оставшихся - панам с лихвой хватит.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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