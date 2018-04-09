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У Кабміні розповіли, якою
зарплатою збираються утримати...

У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:20

хватит слюной брызать, минимальная зарплата в 500Е отличный стимул поднимать рабочие места
kentavr
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:26

Re: У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати.

  kentavr написав:минимальная зарплата в 500Е

А разве речь о минималке?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:31

В Німеччині 500 евро це чотири робочих дні працівника після ПТУ.
Про більш кваліфікований персонал я вже промовчу.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:42

Re: У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати.

Рева точно не уедет за границу со своей зарплаты.
bugalter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:49

  kentavr написав:хватит слюной брызать, минимальная зарплата в 500Е отличный стимул поднимать рабочие места

Э ... Я всегда считал что рабочие места появляются когда есть возможность заработать на товаре или услуге. Если нет возможности заработать , то какой смысл вообще думать о наеме кого-то, даже если чел будет готов работать даром, не говоря уже о 500 уе ?
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:53

  Хомякоид написав:В Німеччині 500 евро це чотири робочих дні працівника після ПТУ.
Про більш кваліфікований персонал я вже промовчу.

Не важно сколько денег, важно что можно себе позволить после обязательных выплат. У нас на 500 баксов в конверте при наличии квартиры можно жить куда лучше чем немец, который зарабатывает их за 4 дня.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:10

  ssnet написав:
  kentavr написав:хватит слюной брызать, минимальная зарплата в 500Е отличный стимул поднимать рабочие места

Э ... Я всегда считал что рабочие места появляются когда есть возможность заработать на товаре или услуге. Если нет возможности заработать , то какой смысл вообще думать о наеме кого-то, даже если чел будет готов работать даром, не говоря уже о 500 уе ?

То есть мало поднять зарплаты - нужно поднять доходы всего населения, что бы люди могли еще и покупать товары и услуги ? Согласен 100%. Это еще Форд отследил - как один из основных признаков - атрибутов капитализма. Иначе не возможно. недавно ФРС грозили доллары над США с вертолета разбрасывать, что бы заработал механизм капитализма - товар-деньги-товар. Все верно.

Но .... для того что бы повысить зарплаты и доходы нужно поднимать промышленность - иначе как ? А для этого ничего не делается. Поэтому не верю.
kalinavalera1
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..як в лужу перднув(с)
plugatyrev
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