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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:20
хватит слюной брызать, минимальная зарплата в 500Е отличный стимул поднимать рабочие места
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:26
Re: У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:31
В Німеччині 500 евро це чотири робочих дні працівника після ПТУ.
Про більш кваліфікований персонал я вже промовчу.
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:42
Re: У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати.
Рева точно не уедет за границу со своей зарплаты.
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:49
Э ... Я всегда считал что рабочие места появляются когда есть возможность заработать на товаре или услуге. Если нет возможности заработать , то какой смысл вообще думать о наеме кого-то, даже если чел будет готов работать даром, не говоря уже о 500 уе ?
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:53
Не важно сколько денег, важно что можно себе позволить после обязательных выплат. У нас на 500 баксов в конверте при наличии квартиры можно жить куда лучше чем немец, который зарабатывает их за 4 дня.
Додано: Чет 12 кві, 2018 18:10
То есть мало поднять зарплаты - нужно поднять доходы всего населения, что бы люди могли еще и покупать товары и услуги ? Согласен 100%. Это еще Форд отследил - как один из основных признаков - атрибутов капитализма. Иначе не возможно. недавно ФРС грозили доллары над США с вертолета разбрасывать, что бы заработал механизм капитализма - товар-деньги-товар. Все верно.
Но .... для того что бы повысить зарплаты и доходы нужно поднимать промышленность - иначе как ? А для этого ничего не делается. Поэтому не верю.
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:43
Re: У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати.
Пусть заложат в прожиточный, оплату по гейропейским тарифам, нормальный продуктовый набор и одежду с необходимыми медикаментами, а не одними трусами на 5 лет и валидолом. И все будет чуток иначе.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 12 кві, 2018 19:48
Все относительно... 500у.е. для продавца обуви - это может и нормально, но 500у.е. для IT специалиста работающего с серьезными базами данных - это слишком мало, когда такие спецы на западе зарабатывают минимум от 10куе в месяц... У него и за 2куе здесь не будет интереса особо засиживаться и напрягаться.
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