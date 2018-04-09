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У Кабміні розповіли, якою
зарплатою збираються утримати...

У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:34

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Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:50

  kalinavalera1 написав: Но .... для того что бы повысить зарплаты и доходы нужно поднимать промышленность - иначе как ? А для этого ничего не делается. Поэтому не верю.


Совсем ничего не делается?

Вот только что на главной новость:
Харьковский "Завод Фрунзе" в 2017 г. увеличил чистую прибыль на 30%
https://news.finance.ua/ru/news/-/424454/harkovskij-zavod-frunze-v-2017-g-uvelichil-chistuyu-pribyl-na-30

Жду обьяснений, что:

1. Это не промышленность.
2. Это не считается.
3. Вывсеврети.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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