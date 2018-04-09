У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...

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Додано: Чет 12 кві, 2018 20:50
Совсем ничего не делается?
Вот только что на главной новость:
Харьковский "Завод Фрунзе" в 2017 г. увеличил чистую прибыль на 30%
https://news.finance.ua/ru/news/-/424454/harkovskij-zavod-frunze-v-2017-g-uvelichil-chistuyu-pribyl-na-30
Жду обьяснений, что:
1. Это не промышленность.
2. Это не считается.
3. Вывсеврети.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 13 кві, 2018 00:09
Это радует. Но не слишком, так как см. пункт 1. Изготовление решеток - это не так что бы серьезное предприятие. Артель. Но тоже хорошо - таких бы 10 тысяч артелей - и процесс пошел бы. Одного предприятия мало даже для Харькова, даже для повышения доходов харьковчан. А как там Антонова завод - лежит ?
Это хорошо , но в масштабах страны капля в море. Кстати - производственный процесс там еще времен СССР. Что тоже не радует. Ничего не делается для роста промышленности - я об этом писал. Завод Фрунзе - не новое предприятие. Для роста зарплат нужны новые предприятия и много. А рост на 30% на старом предприятии - это может даже инфляция так отображается и подорожание продукции, может сырья.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 00:26
Чего же тогда немцы не едут в Украину на ваши 500 баксов в месяц в конверте, а мучаются в Германии на свои 500 баксов за 4 дня официально?
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