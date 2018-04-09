У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...

Додано: П'ят 13 кві, 2018 00:09

Sommer написав: kalinavalera1 написав: Но .... для того что бы повысить зарплаты и доходы нужно поднимать промышленность - иначе как ? А для этого ничего не делается. Поэтому не верю. Но .... для того что бы повысить зарплаты и доходы нужно поднимать промышленность - иначе как ?. Поэтому не верю.



Совсем ничего не делается?



Вот только что на главной новость:

Харьковский "Завод Фрунзе" в 2017 г. увеличил чистую прибыль на 30%

https://news.finance.ua/ru/news/-/424454/harkovskij-zavod-frunze-v-2017-g-uvelichil-chistuyu-pribyl-na-30



Жду обьяснений, что:



1. Это не промышленность.

2. Это не считается.

3. Вывсеврети. Совсем ничего не делается?Вот только что на главной новость:Жду обьяснений, что:1. Это не промышленность.2. Это не считается.3. Вывсеврети.

Это радует. Но не слишком, так как см. пункт 1. Изготовление решеток - это не так что бы серьезное предприятие. Артель. Но тоже хорошо - таких бы 10 тысяч артелей - и процесс пошел бы. Одного предприятия мало даже для Харькова, даже для повышения доходов харьковчан. А как там Антонова завод - лежит ?В масштабах страны - это капля в море. Кстати - производственный процесс там еще времен СССР. Что тоже не радует. Ничего не делается для роста промышленности - я именно об этом писал. Завод Фрунзе - не новое предприятие. Для роста зарплат нужны новые предприятия и много. А рост на 30% на старом предприятии - это может даже инфляция так отображается и подорожание продукции, может сырья. Хорошо, но мало. Очень мало.