У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...

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Додано: Чет 12 кві, 2018 20:50
Совсем ничего не делается?
Вот только что на главной новость:
Харьковский "Завод Фрунзе" в 2017 г. увеличил чистую прибыль на 30%
https://news.finance.ua/ru/news/-/424454/harkovskij-zavod-frunze-v-2017-g-uvelichil-chistuyu-pribyl-na-30
Жду обьяснений, что:
1. Это не промышленность.
2. Это не считается.
3. Вывсеврети.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Чет 12 кві, 2018 22:22
Это уровень застольной беседы. Он сообщает очевидные вещи, которые простые люди поняли и используют в своей жизни уже несколько лет. А до министра - только дошло !!! Что министр делает ?? !!! А экономисты и бухгалтера знают ещё одну важную вещь ! В структуре расходов любой украинской компании ПРИБЫЛЬ собственника превышает (и часто - намного) Фонд Оплаты Труда многочисленного коллектива. А на "ЗАПАДЕ" - не превышает 10 % от ФОТ. То есть ТАМ собственник компании отдаёт 90% доходов - сотрудникам (работникам), а в Украине : людям - минимум, остальное - СЕБЕ.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 00:09
Это радует. Но не слишком, так как см. пункт 1. Изготовление решеток - это не так что бы серьезное предприятие. Артель. Но тоже хорошо - таких бы 10 тысяч артелей - и процесс пошел бы. Одного предприятия мало даже для Харькова, даже для повышения доходов харьковчан. А как там Антонова завод - лежит ?
В масштабах страны - это капля в море. Кстати - производственный процесс там еще времен СССР. Что тоже не радует. Ничего не делается для роста промышленности - я именно об этом писал. Завод Фрунзе - не новое предприятие. Для роста зарплат нужны новые предприятия и много. А рост на 30% на старом предприятии - это может даже инфляция так отображается и подорожание продукции, может сырья. Хорошо, но мало. Очень мало.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 13 кві, 2018 00:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 00:26
Чего же тогда немцы не едут в Украину на ваши 500 баксов в месяц в конверте, а мучаются в Германии на свои 500 баксов за 4 дня официально?
Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:54
Ну так понятно же почему - у немцев тут квартир нет
Правда откуда возьмутся квартиры у украинцев, получающих по 500 баксов в конверте - тоже не очень понятно, но то такое..
Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:02
Как минимум немцы не могут так обманывать государство. Субсидии,"мать одиночка", евробляха , серая техника и т.д. В принципе это одна из причин, почему те кто батрачат в Европе, далеко не все туда перебирают не смотря на наличие работы и вида на жительство. С рашкой, кстати, та же история. А большая часть людей. которые остаются там жить, говорят "это для детей", так сами они там уже ниче (по местным меркам), не заработают.
Да и вы часто видели молодых немцев , которые путешествуют?
Наши же едут в Индию, Филиппины и подобные страны жить.
Востаннє редагувалось ssnet в П'ят 13 кві, 2018 07:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:05
У украинцев в основном хрущи от "бабашек". Если бы Украина была бы более адаптирована под иностранцев, часть старых немцев ехали бы не в Грецию , а в Украину.
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