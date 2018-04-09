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У Кабміні розповіли, якою
зарплатою збираються утримати...

У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:34

Почасовая оплата многое б могла изменить
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:50

  kalinavalera1 написав: Но .... для того что бы повысить зарплаты и доходы нужно поднимать промышленность - иначе как ? А для этого ничего не делается. Поэтому не верю.


Совсем ничего не делается?

Вот только что на главной новость:
Харьковский "Завод Фрунзе" в 2017 г. увеличил чистую прибыль на 30%
https://news.finance.ua/ru/news/-/424454/harkovskij-zavod-frunze-v-2017-g-uvelichil-chistuyu-pribyl-na-30

Жду обьяснений, что:

1. Это не промышленность.
2. Это не считается.
3. Вывсеврети.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 22:22

Это уровень застольной беседы. Он сообщает очевидные вещи, которые простые люди поняли и используют в своей жизни уже несколько лет. А до министра - только дошло !!! Что министр делает ?? !!! А экономисты и бухгалтера знают ещё одну важную вещь ! В структуре расходов любой украинской компании ПРИБЫЛЬ собственника превышает (и часто - намного) Фонд Оплаты Труда многочисленного коллектива. А на "ЗАПАДЕ" - не превышает 10 % от ФОТ. То есть ТАМ собственник компании отдаёт 90% доходов - сотрудникам (работникам), а в Украине : людям - минимум, остальное - СЕБЕ.
petiay
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 00:09

  Sommer написав:
  kalinavalera1 написав: Но .... для того что бы повысить зарплаты и доходы нужно поднимать промышленность - иначе как ? А для этого ничего не делается. Поэтому не верю.


Совсем ничего не делается?

Вот только что на главной новость:
Харьковский "Завод Фрунзе" в 2017 г. увеличил чистую прибыль на 30%
https://news.finance.ua/ru/news/-/424454/harkovskij-zavod-frunze-v-2017-g-uvelichil-chistuyu-pribyl-na-30

Жду обьяснений, что:

1. Это не промышленность.
2. Это не считается.
3. Вывсеврети.


Это радует. Но не слишком, так как см. пункт 1. Изготовление решеток - это не так что бы серьезное предприятие. Артель. Но тоже хорошо - таких бы 10 тысяч артелей - и процесс пошел бы. Одного предприятия мало даже для Харькова, даже для повышения доходов харьковчан. А как там Антонова завод - лежит ?
В масштабах страны - это капля в море. Кстати - производственный процесс там еще времен СССР. Что тоже не радует. Ничего не делается для роста промышленности - я именно об этом писал. Завод Фрунзе - не новое предприятие. Для роста зарплат нужны новые предприятия и много. А рост на 30% на старом предприятии - это может даже инфляция так отображается и подорожание продукции, может сырья. Хорошо, но мало. Очень мало.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 13 кві, 2018 00:27, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 00:26

  ssnet написав:Не важно сколько денег, важно что можно себе позволить после обязательных выплат. У нас на 500 баксов в конверте при наличии квартиры можно жить куда лучше чем немец, который зарабатывает их за 4 дня.

Чего же тогда немцы не едут в Украину на ваши 500 баксов в месяц в конверте, а мучаются в Германии на свои 500 баксов за 4 дня официально? :mrgreen:
qazzax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:54

  qazzax написав:
  ssnet написав:Не важно сколько денег, важно что можно себе позволить после обязательных выплат. У нас на 500 баксов в конверте при наличии квартиры можно жить куда лучше чем немец, который зарабатывает их за 4 дня.

Чего же тогда немцы не едут в Украину на ваши 500 баксов в месяц в конверте, а мучаются в Германии на свои 500 баксов за 4 дня официально? :mrgreen:

Ну так понятно же почему - у немцев тут квартир нет :-)
Правда откуда возьмутся квартиры у украинцев, получающих по 500 баксов в конверте - тоже не очень понятно, но то такое..
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:02

  qazzax написав:
  ssnet написав:Не важно сколько денег, важно что можно себе позволить после обязательных выплат. У нас на 500 баксов в конверте при наличии квартиры можно жить куда лучше чем немец, который зарабатывает их за 4 дня.

Чего же тогда немцы не едут в Украину на ваши 500 баксов в месяц в конверте, а мучаются в Германии на свои 500 баксов за 4 дня официально? :mrgreen:

Как минимум немцы не могут так обманывать государство. Субсидии,"мать одиночка", евробляха , серая техника и т.д. В принципе это одна из причин, почему те кто батрачат в Европе, далеко не все туда перебирают не смотря на наличие работы и вида на жительство. С рашкой, кстати, та же история. А большая часть людей. которые остаются там жить, говорят "это для детей", так сами они там уже ниче (по местным меркам), не заработают.
Да и вы часто видели молодых немцев , которые путешествуют?
Наши же едут в Индию, Филиппины и подобные страны жить.
Востаннє редагувалось ssnet в П'ят 13 кві, 2018 07:14, всього редагувалось 2 разів.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:05

  fokus написав:
  qazzax написав:
  ssnet написав:Не важно сколько денег, важно что можно себе позволить после обязательных выплат. У нас на 500 баксов в конверте при наличии квартиры можно жить куда лучше чем немец, который зарабатывает их за 4 дня.

Чего же тогда немцы не едут в Украину на ваши 500 баксов в месяц в конверте, а мучаются в Германии на свои 500 баксов за 4 дня официально? :mrgreen:

Ну так понятно же почему - у немцев тут квартир нет :-)
Правда откуда возьмутся квартиры у украинцев, получающих по 500 баксов в конверте - тоже не очень понятно, но то такое..

У украинцев в основном хрущи от "бабашек". Если бы Украина была бы более адаптирована под иностранцев, часть старых немцев ехали бы не в Грецию , а в Украину.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:22

  Sommer написав:
  kalinavalera1 написав: Но .... для того что бы повысить зарплаты и доходы нужно поднимать промышленность - иначе как ? А для этого ничего не делается. Поэтому не верю.


Совсем ничего не делается?

Вот только что на главной новость:
Харьковский "Завод Фрунзе" в 2017 г. увеличил чистую прибыль на 30%
https://news.finance.ua/ru/news/-/424454/harkovskij-zavod-frunze-v-2017-g-uvelichil-chistuyu-pribyl-na-30

Жду обьяснений, что:

1. Это не промышленность.
2. Это не считается.
3. Вывсеврети.

Да будет вам, любезный, известно, что львиную часть экспортной выручки данному предприятию дает работа, э-э-э, на северо-восточный рынок. Собственно, в статье об этом вскольз упоминается. Позавчера у меня был директор металлообрабатывающего предприятия с Днепра, рассказывал, что весь промышленный восток Украины отлично продолжает работу с "агрэсором" - в частности детали на комбайны, трактора и т.д. и т.п. Из-за санкций с рынка России ушли Клаасы и еще кто-то, остались свои и они жируют. Начнется виток "санкций" - промышленность на востоке замрет: внутренний рынок слабый и неплатежеспособный, а на западе мы никому не нужны, там нужен сбыт своей техники
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:26

по топику. Мне это напоминает неувядающего оптимиста https://24tv.ua/ru/lukashenko_vyistupil_s_ezhegodnyim_poslaniem_k_parlamentu_i_narodu_n216551
sequence
 
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