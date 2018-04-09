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У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:29
но можно пойти и другим путем: сейчас (Укрстат за февраль) средняя 7828 грн. / средний курс (приблизительно) 27,32 = $286,53.
Укрепляем гривну до 15,65 и получаем (7828/15,65) = $500 средняя зарплата.
Об этом свидетельствует свежий "Индекс Биг Мака" (The Big Mac Index), ежегодно составляемый изданием The Economist. Украинская гривня на сегодняшний день недооценена на 69,5%.
только деньги из страны тырить не надо.
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
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Vicont-UA
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:47
ssnet написав: qazzax написав: ssnet написав:
Не важно сколько денег, важно что можно себе позволить после обязательных выплат. У нас на 500 баксов в конверте при наличии квартиры можно жить куда лучше чем немец, который зарабатывает их за 4 дня.
Чего же тогда немцы не едут в Украину на ваши 500 баксов в месяц в конверте, а мучаются в Германии на свои 500 баксов за 4 дня официально?
Как минимум немцы не могут так обманывать государство. Субсидии,"мать одиночка", евробляха , серая техника и т.д. В принципе это одна из причин, почему те кто батрачат в Европе, далеко не все туда перебирают не смотря на наличие работы и вида на жительство. С рашкой, кстати, та же история. А большая часть людей. которые остаются там жить, говорят "это для детей", так сами они там уже ниче (по местным меркам), не заработают.
Да и вы часто видели молодых немцев , которые путешествуют?
Наши же едут в Индию, Филиппины и подобные страны жить.
Так и государство немцев не обманывает.А у нас ты на 500 евро -ой как разбогатеешь.И немцы молодые не путешествуют как пенсы,а слетать могут куда угодно в отпуск
Ваши в Индию,филипосы это кто?
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hala
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:15
Ну - щось в цьому є ... Але - це , напевно , результати роботи по "стіні" Яценюка .
Ну і заводик невеликий ( за 2015 звіт ) :
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 379
Cередня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 13
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)- 0
Фонд оплати працi (тис. грн.) - 22047
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Puente
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:16
сова
Биг-Мак как-то же выходит. Курятины больше продавать. Макаронку продвигать. Это в плане увеличения выручки.
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
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Vicont-UA
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