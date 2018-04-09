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У Кабміні розповіли, якою
зарплатою збираються утримати...

У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:29

Re: У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати.

но можно пойти и другим путем: сейчас (Укрстат за февраль) средняя 7828 грн. / средний курс (приблизительно) 27,32 = $286,53.
Укрепляем гривну до 15,65 и получаем (7828/15,65) = $500 средняя зарплата.
Об этом свидетельствует свежий "Индекс Биг Мака" (The Big Mac Index), ежегодно составляемый изданием The Economist. Украинская гривня на сегодняшний день недооценена на 69,5%.
только деньги из страны тырить не надо.
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
Vicont-UA
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:47

  ssnet написав:
  qazzax написав:
  ssnet написав:Не важно сколько денег, важно что можно себе позволить после обязательных выплат. У нас на 500 баксов в конверте при наличии квартиры можно жить куда лучше чем немец, который зарабатывает их за 4 дня.

Чего же тогда немцы не едут в Украину на ваши 500 баксов в месяц в конверте, а мучаются в Германии на свои 500 баксов за 4 дня официально? :mrgreen:

Как минимум немцы не могут так обманывать государство. Субсидии,"мать одиночка", евробляха , серая техника и т.д. В принципе это одна из причин, почему те кто батрачат в Европе, далеко не все туда перебирают не смотря на наличие работы и вида на жительство. С рашкой, кстати, та же история. А большая часть людей. которые остаются там жить, говорят "это для детей", так сами они там уже ниче (по местным меркам), не заработают.
Да и вы часто видели молодых немцев , которые путешествуют?
Наши же едут в Индию, Филиппины и подобные страны жить.


Так и государство немцев не обманывает.А у нас ты на 500 евро -ой как разбогатеешь.И немцы молодые не путешествуют как пенсы,а слетать могут куда угодно в отпуск
Ваши в Индию,филипосы это кто?
hala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:15

  Sommer написав:
Вот только что на главной новость:
Харьковский "Завод Фрунзе" в 2017 г. увеличил чистую прибыль на 30%
https://news.finance.ua/ru/news/-/424454/harkovskij-zavod-frunze-v-2017-g-uvelichil-chistuyu-pribyl-na-30

Жду обьяснений, что:

1. Это не промышленность.
2. Это не считается.
3. Вывсеврети.


Ну - щось в цьому є ... Але - це , напевно , результати роботи по "стіні" Яценюка .
Ну і заводик невеликий ( за 2015 звіт ) :
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 379
Cередня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 13
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)- 0
Фонд оплати працi (тис. грн.) - 22047
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:16

сова
Биг-Мак как-то же выходит. Курятины больше продавать. Макаронку продвигать. Это в плане увеличения выручки.
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
Vicont-UA
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:49

  sequence написав: а на западе мы никому не нужны, там нужен сбыт своей техники


Очередная жертва пропаганды.
Немцы переносят промышленность аж деревья гудят в Восточную Европу и Азию.
Платить 15 евро в часрабочему когда можно платить 2-3 евро как бы не рационально.
Другой вопрос что пре теперешней шеколадной фабрике и ко, сюда никто не будет инвестировать.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:12

  сірий написав:Когда 500,сроки укажите пжлста


Неплохо было бы уточнить - это уровень минимальной, средней или максимальной?
Но скорее всего как всегда - в ы с е р не о чем
Цепная реакция уже запущена - у жидков уже не хватит ресурсов, даже если бы и хотели...

Вот реальная история к этой теме:
Недавно сын рассказал как к ним в школу пришел какой то агитатор с администрации.
Собрали всех старшеклассников в актовом зале, и задал он такой вопрос - поднимите руки кто хочет уехать из Украина - руки подняли 90%
А это поколение и есть несущая опора всего государства!!!
понятно что хотеть не вредно, и уедут лучшие, а тем кто останется будет просто наплевать на свою страну!
Учитывая что мнение детей в таком возрасте это мнение их семьи, можно сделать вывод насколько плохо обстоят дела...
И самое смешное, какими "железными" аргументами этот клоун пытался переубеждать школьников - "уехать это легче всего, а вы попробуйте остаться, работайте фрилансерами, платите налоги здесь..." :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Так что большой и пламенный привет порохоботам и их хозяину - перемога налицо
Ed_
 
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