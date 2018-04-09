У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...

Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:29

но можно пойти и другим путем: сейчас (Укрстат за февраль) средняя 7828 грн. / средний курс (приблизительно) 27,32 = $286,53.

Укрепляем гривну до 15,65 и получаем (7828/15,65) = $500 средняя зарплата.

Об этом свидетельствует свежий "Индекс Биг Мака" (The Big Mac Index), ежегодно составляемый изданием The Economist. Украинская гривня на сегодняшний день недооценена на 69,5%.

только деньги из страны тырить не надо.

Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.