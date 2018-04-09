У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...

Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:35

Puente написав: Sommer написав:

Вот только что на главной новость:

Харьковский "Завод Фрунзе" в 2017 г. увеличил чистую прибыль на 30%

https://news.finance.ua/ru/news/-/424454/harkovskij-zavod-frunze-v-2017-g-uvelichil-chistuyu-pribyl-na-30



Жду обьяснений, что:



1. Это не промышленность.

2. Это не считается.

3. Вывсеврети. Вот только что на главной новость:Жду обьяснений, что:1. Это не промышленность.2. Это не считается.3. Вывсеврети.



Ну - щось в цьому є ... Але - це , напевно , результати роботи по "стіні" Яценюка .

Ну і заводик невеликий ( за 2015 звіт ) :

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 379

Cередня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 13

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)- 0

Фонд оплати працi (тис. грн.) - 22047 Ну - щось в цьому є ... Але - це , напевно , результати роботи по "стіні" Яценюка .Ну і заводик невеликий ( за 2015 звіт ) :Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 379Cередня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 13Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)- 0Фонд оплати працi (тис. грн.) - 22047

Справа не в тому - що то мале підприємство. А в тому - що промисловість потребує вкладати в неї постійно гроші. Сутність капіталізму яка ? Заробила людина кошти. Побудувала цех, який паркани виготовляє. Отримала прибуток. Частину ( 20-30%) знову вклала в підприємство - на нове обладнання, чи на будову ще одного цеху, чи на рекламу. І так далі. Отримала знову прибуток - модернізувала цех. А в нас цього зовсім немає і не було. І капіталізму не було. Всі прибутки наші дерибанщики вивозять в офшори. Мільярди доларів. Які нові підприємаства побудували за 27 років? Старі теж будувалися не на приватні капітали, а на народні кошти. Той же завод Фрунзе, про який тут пишуть. Він сам не врятує країну. Якщо не опікуватися промисловістю та не вкладати в неї - країна загине. А в нас ніхто не займається і не вкладає. Прибутки вивозять в офшори. Якщо старе підприємство дає менші прибутки, ніж дасть сдача його на металобрухт - то сдають на брухт. Бо будувалося все на кошти фомального власника - хто там прибрав народну власність до рук. А робітників - геть на вулицю! Бо підприємство -то робочі місця.