|
|
|
У Кабміні розповіли, якою зарплатою збираються утримати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:29
но можно пойти и другим путем: сейчас (Укрстат за февраль) средняя 7828 грн. / средний курс (приблизительно) 27,32 = $286,53.
Укрепляем гривну до 15,65 и получаем (7828/15,65) = $500 средняя зарплата.
Об этом свидетельствует свежий "Индекс Биг Мака" (The Big Mac Index), ежегодно составляемый изданием The Economist. Украинская гривня на сегодняшний день недооценена на 69,5%.
только деньги из страны тырить не надо.
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
-
Vicont-UA
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 16.01.07
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:15
Ну - щось в цьому є ... Але - це , напевно , результати роботи по "стіні" Яценюка .
Ну і заводик невеликий ( за 2015 звіт ) :
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 379
Cередня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 13
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)- 0
Фонд оплати працi (тис. грн.) - 22047
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1379
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:16
сова
Биг-Мак как-то же выходит. Курятины больше продавать. Макаронку продвигать. Это в плане увеличения выручки.
Что бы понимать куда идти, надо знать где ты находишься.
-
Vicont-UA
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 16.01.07
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:49
sequence написав:
а на западе мы никому не нужны, там нужен сбыт своей техники
Очередная жертва пропаганды.
Немцы переносят промышленность аж деревья гудят в Восточную Европу и Азию.
Платить 15 евро в часрабочему когда можно платить 2-3 евро как бы не рационально.
Другой вопрос что пре теперешней шеколадной фабрике и ко, сюда никто не будет инвестировать.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 483
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:12
сірий написав:
Когда 500,сроки укажите пжлста
Неплохо было бы уточнить - это уровень минимальной, средней или максимальной?
Но скорее всего как всегда - в ы с е р не о чем
Цепная реакция уже запущена - у жидков уже не хватит ресурсов, даже если бы и хотели...
Вот реальная история к этой теме:
Недавно сын рассказал как к ним в школу пришел какой то агитатор с администрации.
Собрали всех старшеклассников в актовом зале, и задал он такой вопрос - поднимите руки кто хочет уехать из Украина - руки подняли 90%
А это поколение и есть несущая опора всего государства!!!
понятно что хотеть не вредно, и уедут лучшие, а тем кто останется будет просто наплевать на свою страну!
Учитывая что мнение детей в таком возрасте это мнение их семьи, можно сделать вывод насколько плохо обстоят дела...
И самое смешное, какими "железными" аргументами этот клоун пытался переубеждать школьников - "уехать это легче всего, а вы попробуйте остаться, работайте фрилансерами, платите налоги здесь..."
-
Ed_
-
-
- Повідомлень: 1265
- З нами з: 11.12.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:35
Puente написав:
Ну - щось в цьому є ... Але - це , напевно , результати роботи по "стіні" Яценюка .
Ну і заводик невеликий ( за 2015 звіт ) :
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 379
Cередня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 13
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)- 0
Фонд оплати працi (тис. грн.) - 22047
Справа не в тому - що то мале підприємство. А в тому - що промисловість потребує вкладати в неї постійно гроші. Сутність капіталізму яка ? Заробила людина кошти. Побудувала цех, який паркани виготовляє. Отримала прибуток. Частину ( 20-30%) знову вклала в підприємство - на нове обладнання, чи на будову ще одного цеху, чи на рекламу. І так далі. Отримала знову прибуток - модернізувала цех. А в нас цього зовсім немає і не було. І капіталізму не було. Всі прибутки наші дерибанщики вивозять в офшори. Мільярди доларів. Які нові підприємаства побудували за 27 років? Старі теж будувалися не на приватні капітали, а на народні кошти. Той же завод Фрунзе, про який тут пишуть. Він сам не врятує країну. Якщо не опікуватися промисловістю та не вкладати в неї - країна загине. А в нас ніхто не займається і не вкладає. Прибутки вивозять в офшори. Якщо старе підприємство дає менші прибутки, ніж дасть сдача його на металобрухт - то сдають на брухт. Бо будувалося все на кошти фомального власника - хто там прибрав народну власність до рук. А робітників - геть на вулицю! Бо підприємство -то робочі місця.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4162
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|