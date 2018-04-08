Перший за два з половиною роки літак із Москви прибув у четвер до міжнародного аеропорту Каїра.
Дивися повний текст Росіяни знову почали літати у Єгипет після 2,5 років заборони.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:39
Росіяни знову почали літати у Єгипет після 2,5 років...
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Дивися повний текст Росіяни знову почали літати у Єгипет після 2,5 років заборони.
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