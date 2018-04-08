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Росіяни знову почали літати
у Єгипет після 2,5 років...

Росіяни знову почали літати у Єгипет після 2,5 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:39

Росіяни знову почали літати у Єгипет після 2,5 років...

Пропонуємо до обговорення:
Перший за два з половиною роки літак із Москви прибув у четвер до міжнародного аеропорту Каїра.

Дивися повний текст Росіяни знову почали літати у Єгипет після 2,5 років заборони.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:39

опять придется там с животными из Тагила пересекаться
redmax11
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