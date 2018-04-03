У Харкові відомій блогерші Анні Кривуц, відомій в Instagram під ніком danger.ann, Державна фіскальна служба виписала штраф у розмірі 1,75 мільйона гривень.
Дивися повний текст У Харкові ДФС оштрафувала блогершу на 1,75 млн гривень.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 12:42
У Харкові ДФС оштрафувала блогершу на 1,75 млн гривень
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Дивися повний текст У Харкові ДФС оштрафувала блогершу на 1,75 млн гривень.
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:42
...похоже на заметку из "бульварной прессы": причем здесь эта девка до фин.новостей?! (размеро штрафа что ли?!).. судя по всему - щтраф за катание на "евро"-номерах.. к чему тогда ее подноготная про "пьяные" админ.протоколы?!..или это К.Стогний здесь подколымить решил?!...
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