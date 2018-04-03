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У Харкові ДФС оштрафувала
блогершу на 1,75 млн гривень

У Харкові ДФС оштрафувала блогершу на 1,75 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:42

У Харкові ДФС оштрафувала блогершу на 1,75 млн гривень

Пропонуємо до обговорення:
У Харкові відомій блогерші Анні Кривуц, відомій в Instagram під ніком danger.ann, Державна фіскальна служба виписала штраф у розмірі 1,75 мільйона гривень.

Дивися повний текст У Харкові ДФС оштрафувала блогершу на 1,75 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:42

...похоже на заметку из "бульварной прессы": причем здесь эта девка до фин.новостей?! (размеро штрафа что ли?!).. судя по всему - щтраф за катание на "евро"-номерах.. к чему тогда ее подноготная про "пьяные" админ.протоколы?!..или это К.Стогний здесь подколымить решил?!...
maestro71
 
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