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Українці придумали новий вид
заробітку на поляках - ЗМІ

Українці придумали новий вид заробітку на поляках - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:21

Українці придумали новий вид заробітку на поляках - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Українці почали займатися новим видом "бізнесу" - виготовляти водійські права для громадян Польщі.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:21

Странно, что бланки из Крыма и Донбасса до сих пор изготавливаются.
Однако, вспомнив о создании крымской дорожной полиции, удивляться перестаешь, надо же им чем-то заниматься.
Робокоп
 
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