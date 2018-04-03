Українці почали займатися новим видом "бізнесу" - виготовляти водійські права для громадян Польщі.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:21
Українці придумали новий вид заробітку на поляках - ЗМІ
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Дивися повний текст Українці придумали новий вид заробітку на поляках - ЗМІ.
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:21
Странно, что бланки из Крыма и Донбасса до сих пор изготавливаются.
Однако, вспомнив о создании крымской дорожной полиции, удивляться перестаешь, надо же им чем-то заниматься.
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