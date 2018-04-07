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Німці готові віддавати дизельні
автомобілі в Україну за...

Німці готові віддавати дизельні автомобілі в Україну за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:24

Німці готові віддавати дизельні автомобілі в Україну за...

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з цим німці почали збувати дизелі в Східну Європу.

Дивися повний текст Німці готові віддавати дизельні автомобілі в Україну за низькими цінами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:24

Немцы готовы отдавать дизельные автомобили в Украину или продавать по низким ценам? Для нас это важно! Если отдавать, то б_ля_хе_ры разрыв сердца получат! И остальным владельцам обидно будет!
Molchyn
 
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