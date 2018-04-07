У зв'язку з цим німці почали збувати дизелі в Східну Європу.
Дивися повний текст Німці готові віддавати дизельні автомобілі в Україну за низькими цінами.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:24
Німці готові віддавати дизельні автомобілі в Україну за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німці готові віддавати дизельні автомобілі в Україну за низькими цінами.
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:24
Немцы готовы отдавать дизельные автомобили в Украину или продавать по низким ценам? Для нас это важно! Если отдавать, то б_ля_хе_ры разрыв сердца получат! И остальным владельцам обидно будет!
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:33
Дутая новость.
Евро 4 перестали продавать в ЕС еще в 2009 году. Понятное дело, что 9-10 летние машины немцы меняют на новые. Старые, традиционно, сплавляют восточнее. Через 3-5 лет тоже самое будет и с евро-5 дизелями. Время свое возьмет, даже запрещать не придется, чисто экономически (расход, то, страховки) для немцев их содержать станет намного менее выгодно, чем заменить на новое авто.
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