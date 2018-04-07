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Німці готові віддавати дизельні
автомобілі в Україну за...

Німці готові віддавати дизельні автомобілі в Україну за...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:24

Німці готові віддавати дизельні автомобілі в Україну за...

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з цим німці почали збувати дизелі в Східну Європу.

Дивися повний текст Німці готові віддавати дизельні автомобілі в Україну за низькими цінами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:24

Немцы готовы отдавать дизельные автомобили в Украину или продавать по низким ценам? Для нас это важно! Если отдавать, то б_ля_хе_ры разрыв сердца получат! И остальным владельцам обидно будет!
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:33

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з цим німці почали збувати дизелі в Східну Європу.

Дивися повний текст Німці готові віддавати дизельні автомобілі в Україну за низькими цінами.


Дутая новость.
Евро 4 перестали продавать в ЕС еще в 2009 году. Понятное дело, что 9-10 летние машины немцы меняют на новые. Старые, традиционно, сплавляют восточнее. Через 3-5 лет тоже самое будет и с евро-5 дизелями. Время свое возьмет, даже запрещать не придется, чисто экономически (расход, то, страховки) для немцев их содержать станет намного менее выгодно, чем заменить на новое авто.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:09

Molchyn, ніхто нікому нічого віддавати не збирається, це очевидно. Інша справа, що крім німецьких, є ще 300 тисяч американських машин Фольксваген, викуплених у власників у США внаслідок дизельгейту і зібраних на майданчиках. Цікаво, куди їх сплавить Фольксваген. Деякі з'являлися в Україні з серйозним дисконтом, але то були нові машини, а не вживані.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:02

  Sharpe написав:Molchyn, ніхто нікому нічого віддавати не збирається, це очевидно. Інша справа, що крім німецьких, є ще 300 тисяч американських машин Фольксваген, викуплених у власників у США внаслідок дизельгейту і зібраних на майданчиках. Цікаво, куди їх сплавить Фольксваген. Деякі з'являлися в Україні з серйозним дисконтом, але то були нові машини, а не вживані.


Викуплені не тількі б/у, але і нові у дилерів.
компанія Volkswagen викупила у власників та дилерів, після скандалу, відомого як "Дизельгейт". У рамках компенсації за “Дизельгейт” Volkswagen викупив 335 тисяч автомобілів у США, виплативши більше $7,4 мільярдів доларів. Лише частина з них будуть модернізовані і продані заново у той час як переважна більшість потрапить в утиль. Нові автомобілі, котрі не покидали автосалонів, Volkswagen планує знову продати, після проведення певних робіт з двигуном та вихлопною системою. Автомобілі ж, які були викуплені компанією у приватних власників, перетворяться на металобрухт.https://auto.24tv.ua/tysiachi_dyzelnykh ... ssha_n3070

Частина вже продана в Україні
У першому кварталі 2018 року найбільш затребуваним автомобілем серед українців став німецький Volkswagen Golf, якому віддали перевагу 1160 автолюбителів. Про це повідомляє прес-служба асоціації “Укравтопром”.
Повідомляється, що другим за популярністю новим автомобілем в Україні стала також німецька модель Audi A3, продажі якої за перші три місяці досягли 745 одиниць. https://news.finance.ua/ua/news/-/42396 ... avtomobili

Так німці потиху нащибають зі східних сусідів суму 27 млрд., щоби американці перестали ображатись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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