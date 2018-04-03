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Депутати хочуть ввести
податок на упаковку

Депутати хочуть ввести податок на упаковку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:25

Депутати хочуть ввести податок на упаковку

Пропонуємо до обговорення:
Уже найближчим часом українська влада може подати законопроект про новий податок.

Дивися повний текст Депутати хочуть ввести податок на упаковку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:26

Готов платить, если в упаковке будет депутат!
Molchyn
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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