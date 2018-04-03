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Депутати хочуть ввести податок на упаковку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:25
Пропонуємо до обговорення:
Уже найближчим часом українська влада може подати законопроект про новий податок.
Дивися повний текст Депутати хочуть ввести податок на упаковку
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R2
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:26
Готов платить, если в упаковке будет депутат!
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Molchyn
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