Уже найближчим часом українська влада може подати законопроект про новий податок.
Дивися повний текст Депутати хочуть ввести податок на упаковку.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:25
Депутати хочуть ввести податок на упаковку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати хочуть ввести податок на упаковку.
Додано: Чет 12 кві, 2018 15:35
В развитых странах купив такую упаковку с учетом затрат на переработку ты можешь ее после использования сдать в специальном автомате и получить деньги обратно. А у нас все как обычно.
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