Київська міська державна адміністрація має намір побудувати надземну систему транспортного сполучення Sky Way між Поштовою площею і мікрорайоном Троєщина.
Дивися повний текст У Києві планують побудувати надземне сполучення між Подолом і Троєщиною.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 13:45
У Києві планують побудувати надземне сполучення між...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві планують побудувати надземне сполучення між Подолом і Троєщиною.
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:45
Напомните мне, сколько "камазов" денег "отмыли" на строительстве метро с Подола на Троещину? Теперь подготовили "камазы" под мешки денег для строительства надземного сообщения между Подолом и Троещиной?!
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