RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві планують побудувати
надземне сполучення між...

У Києві планують побудувати надземне сполучення між...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:45

У Києві планують побудувати надземне сполучення між...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська державна адміністрація має намір побудувати надземну систему транспортного сполучення Sky Way між Поштовою площею і мікрорайоном Троєщина.

Дивися повний текст У Києві планують побудувати надземне сполучення між Подолом і Троєщиною.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81349
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:45

Напомните мне, сколько "камазов" денег "отмыли" на строительстве метро с Подола на Троещину? Теперь подготовили "камазы" под мешки денег для строительства надземного сообщения между Подолом и Троещиной?!
ov_vladimirov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 25.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, 24kote, Google Adsense [Bot] і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китайці показали, як можна побудувати залізницю за одну...
R2 » Чет 15 бер, 2018 12:14
3 170
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 кві, 2018 08:53
komisargizni
"Первинна нерухомість": тенденції в Києві за березень
R2 » Сер 04 кві, 2018 00:31
3 167
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 кві, 2018 10:34
sequence
У Києві продали три торгові місця біля метро за рекордну...
R2 » Вів 03 кві, 2018 21:30
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 21:30
swan forever
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2540)
12.04.2018 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.