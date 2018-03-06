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GoPro представила екшен-камеру
HERO вартістю $200

GoPro представила екшен-камеру HERO вартістю $200
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:55

GoPro представила екшен-камеру HERO вартістю $200

Пропонуємо до обговорення:
Світова слава GoPro, яку їй забезпечили екшен-камери сімейства HERO, не вберегла компанію від провальних ініціатив.

Дивися повний текст GoPro представила екшен-камеру HERO вартістю $200.
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