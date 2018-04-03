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Кличко запевнив, що обвалу моста біля метро "Видубичі" немає
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Додано: Чет 12 кві, 2018 14:05
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що біля станції метро "Видубичі" в столиці обвалу шляхопроводу не сталося.
Дивися повний текст Кличко запевнив, що обвалу моста біля метро "Видубичі" немає
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Додано: Чет 12 кві, 2018 14:05
обвала моста на том участке нет,он просто "устал" – сообщил В.Кличко
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