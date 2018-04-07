Дослідники RepairPal опублікували список найдорожчих в обслуговуванні та ремонті автомобілів в кожному сегменті ринку.
Дивися повний текст Названо найдорожчі в ремонті та обслуговуванні автомобілі.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 14:05
Названо найдорожчі в ремонті та обслуговуванні автомобілі
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Дивися повний текст Названо найдорожчі в ремонті та обслуговуванні автомобілі.
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:05
только вот забыли совсем про роллс ройс..
это и есть самый дорогой в обслуживании автомобиль..
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