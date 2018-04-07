Дослідники RepairPal опублікували список найдорожчих в обслуговуванні та ремонті автомобілів в кожному сегменті ринку.
Дивися повний текст Названо найдорожчі в ремонті та обслуговуванні автомобілі.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 14:05
Названо найдорожчі в ремонті та обслуговуванні автомобілі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найдорожчі в ремонті та обслуговуванні автомобілі.
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:05
только вот забыли совсем про роллс ройс..
это и есть самый дорогой в обслуживании автомобиль..
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:57
К чему это тут писать. Мало того что это явный тупой перевод статьи нацеленной на американский рынок так еще она и явно не корелирует с украинскими реалиями... у нас chery amulet уже дорого.
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