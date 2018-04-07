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Названо найдорожчі в ремонті
та обслуговуванні автомобілі

Названо найдорожчі в ремонті та обслуговуванні автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:05

Названо найдорожчі в ремонті та обслуговуванні автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники RepairPal опублікували список найдорожчих в обслуговуванні та ремонті автомобілів в кожному сегменті ринку.

Дивися повний текст Названо найдорожчі в ремонті та обслуговуванні автомобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:05

только вот забыли совсем про роллс ройс..
это и есть самый дорогой в обслуживании автомобиль..
rain200485
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:57

К чему это тут писать. Мало того что это явный тупой перевод статьи нацеленной на американский рынок так еще она и явно не корелирует с украинскими реалиями... у нас chery amulet уже дорого.
mr_haos-999
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