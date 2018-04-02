Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДФС.
Дивися повний текст ДФС підрахувала кількість імпортованих електромобілів.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 14:46
ДФС підрахувала кількість імпортованих електромобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДФС підрахувала кількість імпортованих електромобілів.
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:46
Отлично , прирост по сравнению с прошлым годом более чем в 3 раза. Процесс идет лавинообразно - тем быстрее будет сокращена зависимость от импортируемых углеводородов.
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