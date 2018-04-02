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ДФС підрахувала кількість
імпортованих електромобілів

ДФС підрахувала кількість імпортованих електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:46

ДФС підрахувала кількість імпортованих електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДФС.

Дивися повний текст ДФС підрахувала кількість імпортованих електромобілів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:46

Отлично , прирост по сравнению с прошлым годом более чем в 3 раза. Процесс идет лавинообразно - тем быстрее будет сокращена зависимость от импортируемых углеводородов.
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