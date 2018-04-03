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Капітал Цукерберга зріс на
$2,8 млрд на тлі виступу...

Капітал Цукерберга зріс на $2,8 млрд на тлі виступу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:55

Капітал Цукерберга зріс на $2,8 млрд на тлі виступу...

Пропонуємо до обговорення:
Статки засновника Facebook Марка Цукерберга за день збільшилися на $2,8 млрд на тлі його виступу перед сенатом США в зв'язку зі скандалом з витоком даних 87 млн ​​користувачів соцмережі.

Дивися повний текст Капітал Цукерберга зріс на $2,8 млрд на тлі виступу перед сенатом США.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:55

Пример того, как полезно преодолеть "юношеские болезни" и быть в системе.
Костюм с галстуком опять же...
serg_vronsky
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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