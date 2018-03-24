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США знайшли заміну
"Північному потоку-2"

США знайшли заміну "Північному потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:14

США знайшли заміну "Північному потоку-2"

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон.

Дивися повний текст США знайшли заміну "Північному потоку-2".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:14

Ну вот и славно. Дякуемо Кей Бейли снижай нам цены нам газ ПОЛНОСТЬЮ. Интересно только почему еще не все скуповываются по газу в представительстве США при НАТО. И насколько невидимая рука рынка прислушается к такому важному человеку как Кей Бейли. Вообщем никакой политике чистая экономика. Не то что у некоторых.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:34

- Не. Так дело не пойдёт!
- Ищите дураков!
- За то, что мы будем брать у вас какой-то жидкий газ, вам нужно будет...
- Хорошо. Сколько?
- Триста!
- ... Хорошо.
- Триста тридцать!
- ... Хорошо.
- Каждому!
Классика советского кино.
serg_vronsky
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