Про це заявила постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон.
Дивися повний текст США знайшли заміну "Північному потоку-2".
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Додано: Чет 12 кві, 2018 15:14
США знайшли заміну "Північному потоку-2"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США знайшли заміну "Північному потоку-2".
Додано: Чет 12 кві, 2018 15:14
Ну вот и славно. Дякуемо Кей Бейли снижай нам цены нам газ ПОЛНОСТЬЮ. Интересно только почему еще не все скуповываются по газу в представительстве США при НАТО. И насколько невидимая рука рынка прислушается к такому важному человеку как Кей Бейли. Вообщем никакой политике чистая экономика. Не то что у некоторых.
Додано: Чет 12 кві, 2018 15:34
- Не. Так дело не пойдёт!
- Ищите дураков!
- За то, что мы будем брать у вас какой-то жидкий газ, вам нужно будет...
- Хорошо. Сколько?
- Триста!
- ... Хорошо.
- Триста тридцать!
- ... Хорошо.
- Каждому!
Классика советского кино.
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