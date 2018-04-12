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Порошенко оголосив про
вихід України з СНД

Порошенко оголосив про вихід України з СНД
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:49

Порошенко оголосив про вихід України з СНД

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, Україна ніколи не була членом СНД, а відмова від цієї структури стане черговою відповіддю на російську агресію.

Дивися повний текст Порошенко оголосив про вихід України з СНД.
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