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Україна і Туреччина активізують
реалізацію спільних...

Україна і Туреччина активізують реалізацію спільних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:04

Україна і Туреччина активізують реалізацію спільних...

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Туреччина готові активізувати реалізацію спільних проектів в найбільш затребуваних сферах – енергетичній, авіаційній та сфері військово-технічної співпраці.

Дивися повний текст Україна і Туреччина активізують реалізацію спільних проектів в енергетиці та авіації.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:05

Турецкий поток вместе достраивать будут?!..
Круто.
serg_vronsky
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