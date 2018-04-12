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Україна і Туреччина активізують реалізацію спільних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:04
Пропонуємо до обговорення:
Україна і Туреччина готові активізувати реалізацію спільних проектів в найбільш затребуваних сферах – енергетичній, авіаційній та сфері військово-технічної співпраці.
Дивися повний текст Україна і Туреччина активізують реалізацію спільних проектів в енергетиці та авіації
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:05
Турецкий поток вместе достраивать будут?!..
Круто.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 19:41
Нет, будут поставлять гастарбайтеров на строительство Россией АС в Турции.
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