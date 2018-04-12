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Україна і Туреччина активізують реалізацію спільних...
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:04
Пропонуємо до обговорення:
Україна і Туреччина готові активізувати реалізацію спільних проектів в найбільш затребуваних сферах – енергетичній, авіаційній та сфері військово-технічної співпраці.
Дивися повний текст Україна і Туреччина активізують реалізацію спільних проектів в енергетиці та авіації
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:05
Турецкий поток вместе достраивать будут?!..
Круто.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 19:41
Нет, будут поставлять гастарбайтеров на строительство Россией АС в Турции.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 17:45
Вообще-то Турция рассматривает Ан-148 в роли базы для постройки ряда военных самолетов, включая коммандно-штабных, РЛС, воздушной поддержки.
Кроме того, УЖЕ поставляют Турции системы активной защиты танков "Заслон".
Кстати, Польша заказала 500 комплектов (на 500 танков!!!) системы динамической защиты "Дуплет".
Ходят слухи, что есть заинтересованность в покупке, после завершения разработки, баллистической ракеты Гром (это к 2020 году). Сейчас ее делают для саудитов и за их деньги.
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