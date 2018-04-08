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Україна продовжує закуповувати російське вугілля через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДП «Держзовнішінформ».
Дивися повний текст Україна продовжує закуповувати російське вугілля через європейських посередників
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:06
Свой же уголь... через третьи руки...
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