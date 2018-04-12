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Україна продовжує закуповувати
російське вугілля через...

Україна продовжує закуповувати російське вугілля через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:05

Україна продовжує закуповувати російське вугілля через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДП «Держзовнішінформ».

Дивися повний текст Україна продовжує закуповувати російське вугілля через європейських посередників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:06

Свой же уголь... через третьи руки...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:08

Re: Україна продовжує закуповувати російське вугілля через..

Я так понимаю из РФ/ДНР/ЛНР - балкерами через Швейцарию и под Ла-Маншем вагонами через Англию...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:46

Нормальный пикничок "торговых партнёров"
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:00

Возят напрямую, просто по документам через Швейцарию
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