Про це повідомляє прес-служба ДП «Держзовнішінформ».
Дивися повний текст Україна продовжує закуповувати російське вугілля через європейських посередників.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:05
Україна продовжує закуповувати російське вугілля через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна продовжує закуповувати російське вугілля через європейських посередників.
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:08
Re: Україна продовжує закуповувати російське вугілля через..
Я так понимаю из РФ/ДНР/ЛНР - балкерами через Швейцарию и под Ла-Маншем вагонами через Англию...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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