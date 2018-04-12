Україна продовжує закуповувати російське вугілля через...

Додано: Чет 12 кві, 2018 17:08

Я так понимаю из РФ/ДНР/ЛНР - балкерами через Швейцарию и под Ла-Маншем вагонами через Англию...

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.