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Україна продовжує закуповувати
російське вугілля через...

Україна продовжує закуповувати російське вугілля через...
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:05

Україна продовжує закуповувати російське вугілля через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДП «Держзовнішінформ».

Дивися повний текст Україна продовжує закуповувати російське вугілля через європейських посередників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:06

Свой же уголь... через третьи руки...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:08

Re: Україна продовжує закуповувати російське вугілля через..

Я так понимаю из РФ/ДНР/ЛНР - балкерами через Швейцарию и под Ла-Маншем вагонами через Англию...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:46

Нормальный пикничок "торговых партнёров"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:00

Возят напрямую, просто по документам через Швейцарию
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 00:10

Как и газ и нефтепродукты и еще черт знает что. А скоро еще раз удивимся как так гривна подешевеет за рублем вслед, санкции они такие.
mr_haos-999
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:02

По аналогии со "словацким" и "польским" газом этот уголь не может считаться российским. Исключительно швейцарским и английским.
Что себе вообще позволяет эта ватная пресс-служба ГП «Держзовнишинформ»?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:54

«У 2017 році 78,6% імпортованого антрациту (2,66 млн тонн) надійшло з Російської Федерації, причому 99,5% – через посередників. Усереднена розрахункова ціна антрациту, що завозився в Україну з РФ за «непрямими» контрактами, в 2017 році склала $99,3/тонна, а безпосередньо з РФ завезли лише 12,1 тис. тонн за середньорозрахунковою ціною $165,7/тонна.

Очень странный ценовой диспаритет - 66 долларов на тонну.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:03

  Волгарь написав:
«У 2017 році 78,6% імпортованого антрациту (2,66 млн тонн) надійшло з Російської Федерації, причому 99,5% – через посередників. Усереднена розрахункова ціна антрациту, що завозився в Україну з РФ за «непрямими» контрактами, в 2017 році склала $99,3/тонна, а безпосередньо з РФ завезли лише 12,1 тис. тонн за середньорозрахунковою ціною $165,7/тонна.

Очень странный ценовой диспаритет - 66 долларов на тонну.


Тайная демонстрационная закупка ДЛЯ электората, что бы не было обидно украинским/российским/пенсильванским шахтёрам.(«А был ли мальчик?»)
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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