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Україна продовжує закуповувати російське вугілля через...
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ДП «Держзовнішінформ».
Дивися повний текст Україна продовжує закуповувати російське вугілля через європейських посередників
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R2
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Додано: Чет 12 кві, 2018 16:06
Свой же уголь... через третьи руки...
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serg_vronsky
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Додано: Чет 12 кві, 2018 17:08
Я так понимаю из РФ/ДНР/ЛНР - балкерами через Швейцарию и под Ла-Маншем вагонами через Англию...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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mister-svet
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Додано: Чет 12 кві, 2018 19:46
Нормальный пикничок "торговых партнёров"
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 12 кві, 2018 21:00
Возят напрямую, просто по документам через Швейцарию
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 00:10
Как и газ и нефтепродукты и еще черт знает что. А скоро еще раз удивимся как так гривна подешевеет за рублем вслед, санкции они такие.
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mr_haos-999
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:02
По аналогии со "словацким" и "польским" газом этот уголь не может считаться российским. Исключительно швейцарским и английским.
Что себе вообще позволяет эта ватная пресс-служба ГП «Держзовнишинформ»?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:54
«У 2017 році 78,6% імпортованого антрациту (2,66 млн тонн) надійшло з Російської Федерації, причому 99,5% – через посередників. Усереднена розрахункова ціна антрациту, що завозився в Україну з РФ за «непрямими» контрактами, в 2017 році склала $99,3/тонна, а безпосередньо з РФ завезли лише 12,1 тис. тонн за середньорозрахунковою ціною $165,7/тонна.
Очень странный ценовой диспаритет - 66 долларов на тонну.
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Волгарь
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:03
Волгарь написав:
«У 2017 році 78,6% імпортованого антрациту (2,66 млн тонн) надійшло з Російської Федерації, причому 99,5% – через посередників. Усереднена розрахункова ціна антрациту, що завозився в Україну з РФ за «непрямими» контрактами, в 2017 році склала $99,3/тонна, а безпосередньо з РФ завезли лише 12,1 тис. тонн за середньорозрахунковою ціною $165,7/тонна.
Очень странный ценовой диспаритет - 66 долларов на тонну.
Тайная демонстрационная закупка ДЛЯ электората, что бы не было обидно украинским/российским/пенсильванским шахтёрам.(«А был ли мальчик?»)
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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