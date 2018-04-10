Про це свідчать дані НБУ.
Дивися повний текст НБУ зберіг прогноз зростання ВВП в 2018 на 3,4% і інфляції — 8,9%.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 17:29
НБУ зберіг прогноз зростання ВВП в 2018 на 3,4% і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ зберіг прогноз зростання ВВП в 2018 на 3,4% і інфляції — 8,9%.
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:29
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо...
Как бы сомнения такая "красота" вызывает. Выборы пройдут и всё.
"Бывает и так, что ради достижения благой цели, приходится использовать дурные методы. ... Цель Раскольникова была весьма благородна, но способ её достижения оказался неправильным..."
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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