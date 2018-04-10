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НБУ зберіг прогноз зростання
ВВП в 2018 на 3,4% і...

НБУ зберіг прогноз зростання ВВП в 2018 на 3,4% і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:29

НБУ зберіг прогноз зростання ВВП в 2018 на 3,4% і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані НБУ.

Дивися повний текст НБУ зберіг прогноз зростання ВВП в 2018 на 3,4% і інфляції — 8,9%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:29

А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо...

Как бы сомнения такая "красота" вызывает. Выборы пройдут и всё.
"Бывает и так, что ради достижения благой цели, приходится использовать дурные методы. ... Цель Раскольникова была весьма благородна, но способ её достижения оказался неправильным..."
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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