НБУ зберіг прогноз зростання ВВП в 2018 на 3,4% і...

Додано: Чет 12 кві, 2018 17:29

Как бы сомнения такая "красота" вызывает. Выборы пройдут и всё.

"Бывает и так, что ради достижения благой цели, приходится использовать дурные методы. ... Цель Раскольникова была весьма благородна, но способ её достижения оказался неправильным..."

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.