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Нове маркування тютюнових виробів
запроваджується з 1 липня

Нове маркування тютюнових виробів запроваджується з 1 липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:48

Нове маркування тютюнових виробів запроваджується з 1 липня

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив введення з 1 липня 2018 року нових образів акцизних марок для тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва (крім сигарет з фільтром і без фільтра, цигарок).

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:48

Краще б попереджувальні картинки змінили на пачках, те що є зараз тільки смішить.
megabrualdeath
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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