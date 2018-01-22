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Нове маркування тютюнових виробів запроваджується з 1 липня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 кві, 2018 20:48
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив введення з 1 липня 2018 року нових образів акцизних марок для тютюнових виробів вітчизняного та імпортного виробництва (крім сигарет з фільтром і без фільтра, цигарок).
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R2
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Додано: Чет 12 кві, 2018 20:48
Краще б попереджувальні картинки змінили на пачках, те що є зараз тільки смішить.
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megabrualdeath
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 06:44
Невже електронні акцизні марки?
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Всюдиносапхайчик
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