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Україна потребує розробки
нової державної космічної...

Україна потребує розробки нової державної космічної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:57

Україна потребує розробки нової державної космічної...

Пропонуємо до обговорення:
Україна потребує розробки нової загальнодержавної космічної програми і реформування оборонно-промислового комплексу.

Дивися повний текст Україна потребує розробки нової державної космічної програми - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 11:20

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Україна потребує розробки нової загальнодержавної космічної програми і реформування оборонно-промислового комплексу.

Дивися повний текст Україна потребує розробки нової державної космічної програми - Порошенко.

Переименуют ВВС в ВКС, как у кураторов?
Всё IMHO
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