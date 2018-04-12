Україна потребує розробки нової загальнодержавної космічної програми і реформування оборонно-промислового комплексу.
Дивися повний текст Україна потребує розробки нової державної космічної програми - Порошенко.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 20:57
Україна потребує розробки нової державної космічної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна потребує розробки нової державної космічної програми - Порошенко.
Додано: Нед 15 кві, 2018 11:20
Переименуют ВВС в ВКС, как у кураторов?
Всё IMHO
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