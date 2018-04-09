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В Україні знайшли альтернативу
застарілим армійським...

В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:50

В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським...

Пропонуємо до обговорення:
Основному автомобілю української армії УАЗ-469 виповнилося 46 років. Як правило, це вже морально і фізично застарілі автомобілі.

Дивися повний текст В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським УАЗам (фото).
R2
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Богдан-2351 построен на базе полноприводного шасси Great Wall Wingle 5 - построен на базе - это слишком громкое заявление. скорее просто взяли Great Wall Wingle и прилепили к нему тент и кенгурятник.
deniska
 
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