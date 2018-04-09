Основному автомобілю української армії УАЗ-469 виповнилося 46 років. Як правило, це вже морально і фізично застарілі автомобілі.
Дивися повний текст В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським УАЗам (фото).
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Додано: Чет 12 кві, 2018 21:50
В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським УАЗам (фото).
Додано: Чет 12 кві, 2018 21:50
Богдан-2351 построен на базе полноприводного шасси Great Wall Wingle 5 - построен на базе - это слишком громкое заявление. скорее просто взяли Great Wall Wingle и прилепили к нему тент и кенгурятник.
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