Основному автомобілю української армії УАЗ-469 виповнилося 46 років. Як правило, це вже морально і фізично застарілі автомобілі.
Дивися повний текст В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським УАЗам (фото).
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Додано: Чет 12 кві, 2018 21:50
В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським УАЗам (фото).
Додано: Чет 12 кві, 2018 21:50
Богдан-2351 построен на базе полноприводного шасси Great Wall Wingle 5 - построен на базе - это слишком громкое заявление. скорее просто взяли Great Wall Wingle и прилепили к нему тент и кенгурятник.
Додано: Чет 12 кві, 2018 23:33
Хочу обратить внимание что у нас все так, с той лиш разницей что тут хоть прикрутили чтото. А так обычно берут кусок какого-то экскримента и пафосно тычут в него пальцем и гордо рапортируют "Перемога!!!"
Додано: П'ят 13 кві, 2018 00:48
Не нашли замену, а дают кое кому заработать .. на его месте мог быть Васадзе, но не в фаворе В общем "перемога" отдельно взятых лиц
Жаль, что ни как не осуществится мечта по пересадке нашей верхушки на изделия выше указанной корпорации
Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:57
или не быть автомобилем. Японцы стырили технологии у американцев, китайцы - у японцев, мы стараемся содрать у китайцев. Эталон не тот !!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:07
Немного не так.
Японцы стырили технологии у американцев, китайцы - у японцев, а мы покупая китайское старательно делаем вид что делаем свое.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:23
интересно было бы посмотреть на всю цепочку закупки запчастей, но кто же ее покажет? Кто в курсе как полицейские иномарки страхуются? в каких компаниях? по какому тарифу? как проходят ТО в смысле финансирования? Дорого купить машину и отстреляться на Позоре в тендерах, это всего лишь часть заработка. Можно ведь сделать так, что копеечка будет с этого капать постоянно.
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