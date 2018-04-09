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В Україні знайшли альтернативу
застарілим армійським...

В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:50

В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським...

Пропонуємо до обговорення:
Основному автомобілю української армії УАЗ-469 виповнилося 46 років. Як правило, це вже морально і фізично застарілі автомобілі.

Дивися повний текст В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським УАЗам (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:50

Богдан-2351 построен на базе полноприводного шасси Great Wall Wingle 5 - построен на базе - это слишком громкое заявление. скорее просто взяли Great Wall Wingle и прилепили к нему тент и кенгурятник.
deniska
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 23:33

  deniska написав:Богдан-2351 построен на базе полноприводного шасси Great Wall Wingle 5 - построен на базе - это слишком громкое заявление. скорее просто взяли Great Wall Wingle и прилепили к нему тент и кенгурятник.

Хочу обратить внимание что у нас все так, с той лиш разницей что тут хоть прикрутили чтото. А так обычно берут кусок какого-то экскримента и пафосно тычут в него пальцем и гордо рапортируют "Перемога!!!"
mr_haos-999
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 00:48

Не нашли замену, а дают кое кому заработать .. на его месте мог быть Васадзе, но не в фаворе :) В общем "перемога" отдельно взятых лиц ;)

Жаль, что ни как не осуществится мечта по пересадке нашей верхушки на изделия выше указанной корпорации :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:57

Он может перевозить людей и/или небольшие грузы, быть автомобилем...
или не быть автомобилем. Японцы стырили технологии у американцев, китайцы - у японцев, мы стараемся содрать у китайцев. :mrgreen: Эталон не тот !!
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:07

  Molchyn написав:
Он может перевозить людей и/или небольшие грузы, быть автомобилем...
или не быть автомобилем. Японцы стырили технологии у американцев, китайцы - у японцев, мы стараемся содрать у китайцев. :mrgreen: Эталон не тот !!


Немного не так.

Японцы стырили технологии у американцев, китайцы - у японцев, а мы покупая китайское старательно делаем вид что делаем свое.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:23

интересно было бы посмотреть на всю цепочку закупки запчастей, но кто же ее покажет? Кто в курсе как полицейские иномарки страхуются? в каких компаниях? по какому тарифу? как проходят ТО в смысле финансирования? Дорого купить машину и отстреляться на Позоре в тендерах, это всего лишь часть заработка. Можно ведь сделать так, что копеечка будет с этого капать постоянно.
Jack Reacher
 
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