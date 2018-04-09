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В Україні знайшли альтернативу застарілим армійським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:02
Pegasmaster написав: Molchyn написав:
Это изделие позиционируют как авто для армии. Для мирного времени сойдет. Но для армии все чаще используют бронированные машины. Я не говорю про США, но даже ЮАР подключилось. Мы к своим солдатам как относимся? Или тоже еще нарожают?
хаммеры и хамви тоже не бронированные.
есть баллистическая защита, но это не броня.
а вам лишь бы ляпнуть и зраду разогнать.
Причем обговаривается замена УАЗ-469, который был такой бронированный...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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